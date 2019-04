Brand in dänischer Fabrik: Vorsichtsmaßnahmen in Flensburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Tinglev/Flensburg (dpa/lno) - In einer Kunststoffrecyclingfabrik im dänischen Tinglev ist am Montagabend aus zunächst ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Am Dienstagmorgen sei es unter Kontrolle gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Auch südlich der dänischen Grenze hatte der Brand Auswirkungen: So war unter anderem im etwa 20 Kilometer entfernten Flensburg ein beißender Geruch wahrnehmbar. Die Stadt rief am Vormittag wegen der ungünstigen Windrichtung vorsorglich dazu auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten und Aktivitäten im Freien einzuschränken. Die Warnung wurde später wieder aufgehoben. Die Berufsfeuerwehr hatte demnach bei Messungen festgestellt, dass im Stadtgebiet keine Gesundheitsgefährdung durch Schadstoffe vorlag.