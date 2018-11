Ein Verletzter bei Garagenbrand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Thuine (dpa/lni) - Bei einem Brand in einer Garage in Thuine (Landkreis Emsland) hat sich ein Mann in der Nacht zum Montag verletzt. Der 33-Jährige habe sein Moped repariert, als sich plötzlich ein Putzlappen entzündete, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Zunächst versuchte der Mann, das Feuer selbst zu löschen. Dabei verbrannte er sich an den Händen und Beinen und rief erst dann die Feuerwehr. Diese konnte das Feuer schnell löschen. Der Mann wurde anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.