Direkt aus dem dpa-Newskanal

Thallwitz (dpa/sn) - Nach einem Brand in einem Gasthaus in Thallwitz (Landkreis Leipzig) ist ein toter Mann gefunden worden. Das Feuer war in den frühen Morgenstunden am Dienstag ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei Leipzig mitteilte. Der Brand habe sich vom ersten Obergeschoss bis hinauf in den Dachstuhl ausgebreitet und mehrere 100 000 Euro Schaden verursacht. Die Identität der Leiche ist noch unklar, ebenso die Brandursache.