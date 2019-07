Direkt aus dem dpa-Newskanal

Teuchern (dpa/sa) - In einem Ortsteil von Teuchern (Burgenlandkreis) sind drei Lagerhallen mit Stroh von Flammen beschädigt worden. Aus noch ungeklärter Ursache brach der Brand kurz nach Mitternacht auf einem Firmengelände in Obernessa aus, teilte die Polizei am Sonntag mit. Drei Lagerhallen mit Stroh, Pellets und anderen Brennstoffen brannten teilweise ab. Menschen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe stand zunächst nicht fest.