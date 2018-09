Feuer zerstört Bootshaus in Teterow: keine Verletzten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Teterow (dpa/mv) - Ein Bootshaus in Teterow bei Rostock ist in Flammen aufgegangen und fast vollständig zerstört worden. Das reetgedeckte Dach fing am Mittwochnachmittag aus zunächst unbekannter Ursache Feuer, wie die Polizei mitteilte. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Die zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers im Haus schlafenden Eheleute wurden von einem Rauchmelder geweckt und konnten sich aus eigener Kraft in Sicherheit bringen. Die beiden 77-Jährigen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Insgesamt waren 66 Einsatzkräfte mehrere Stunden im Einsatz. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 70 000 Euro.