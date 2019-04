Weggeworfene Zigarette setzt Grünstreifen in Brand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Taunusstein/Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine unachtsam weggeworfene Zigarette hat einen wegen der anhaltenden Trockenheit verdorrten Grünstreifen in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte die rund 50 Quadratmeter große Fläche in Taunusstein (Rheingau-Taunus-Kreis), wie die Polizei in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge waren kurz vor dem Brand am Mittwoch zwei Fußgänger die Straße entlanggelaufen, von denen der eine Zigarette rauchte. Die Polizei rief erneut zu großer Vorsicht auf. Brennende Streichhölzer oder Zigarettenkippen könnten wegen der derzeit herrschenden Trockenheit leicht zu gefährlichen Bränden führen.