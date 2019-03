Direkt aus dem dpa-Newskanal

Taufkirchen (dpa/lby) - Ein leerstehendes Bauernhaus ist in Taufkirchen (Landkreis München) niedergebrannt. Der Schaden an dem nun einsturzgefährdeten Haus beträgt mehrere Hunderttausend Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Ursache für das Feuer am Samstagabend ist bislang nicht bekannt. Brandfahnder hätten Ermittlungen aufgenommen, hieß es. Die Feuerwehr benötigte mehrere Stunden, um den Brand zu löschen.