Sportboothalle auf Sylt in Flammen: 500 000 Euro Schaden

Sylt (dpa/lno) - Eine Lagerhalle mit 20 Sportbooten ist am Samstag auf Sylt in Brand geraten. In der Halle im Sylter Ortsteil Munkmarsch seien zwei Segeljachten und weitere Boote untergebracht gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Der Feuerwehr gelang es am Samstagabend, den Brand zu löschen, der Einsatz dauerte aber noch an. Der Sachschaden liegt nach Polizeiangaben bei rund 500 000 Euro. Am Brandort am früheren Fährhafen zum Festland hatte es eine große Rauchentwicklung gegeben. Die Brandursache stand am Samstagabend noch nicht fest. Die Polizei ermittelt nun, warum es zu dem Feuer kam.