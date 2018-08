Brand in Restaurant auf Sylt: Sechs Menschen in Krankenhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Westerland (dpa/lno) - Ein Brand in einem Restaurant auf Sylt hat in der Nacht zum Samstag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung im mehrstöckigen Gebäude in der Westerländer Innenstadt mussten insgesamt 35 Menschen in Sicherheit gebracht werden, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Sechs von ihnen wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Zwischenzeitlich waren rund hundert Rettungskräfte vor Ort. Der Einsatz dauerte bis in die Morgenstunden. Die Polizei vermutet, dass ein technischer Defekt das Feuer verursacht hat.