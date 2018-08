Feuer in Sägewerk richtet großen Schaden an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hochsauerlandkreis (dpa/lnw) - Ein Brand in einem Sägewerk im sauerländischen Sundern hat am Wochenende einen hohen Sachschaden verursacht. Ein Polizeisprecher nannte am Montag eine Schadenssumme von 100 000 bis 200 000 Euro. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt, wie die Feuerwehr Sundern mitteilte.

Das Feuer war am Sonntagmittag aus noch ungeklärter Ursache in der Werkstatt des Sägewerks ausgebrochen. Rund 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude. Ein Brandermittler der Polizei sollte noch am Montag mit der Suche nach der Brandursache beginnen.