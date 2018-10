Katzen beißen ihre Retter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Suhl (dpa/th) - Beim Retten von Katzen bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus sind zwei Feuerwehrleute durch Bisse leicht verletzt worden. Das Feuer in Suhl war aus bislang unbekannter Ursache am Sonntag im Treppenhaus ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die acht Bewohner wurden von der Wohnungsverwaltung in einem Hotel untergebracht. Ein Bewohner war leicht verletzt worden. Wie viele Katzen gerettet wurden und ob sie die Nacht auch mit im Hotel verbringen dürfen, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht beantworten. Das Haus ist nach dem starken Rauch derzeit unbewohnbar.