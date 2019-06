Strobl plant besseren Brandschutz in Kirchen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Feuer in der Pariser Kathedrale Notre-Dame will das Land einem Zeitungsbericht zufolge Kirchen im Südwesten besser in den Blick nehmen. Geplant sei die Begehung von Kirchen und Kapellen durch Brandschutzexperten sowie eine bessere Fort- und Weiterbildung von Feuerwehren, berichtet die "Schwäbische Zeitung" (Freitag). Zudem plane das Land eine Handreichung für besseren Brandschutz.

Dem Bericht zufolge sind dies Ergebnisse eines Runden Tisches, zu dem Innenminister Thomas Strobl (CDU) geladen hatte. Das Treffen war Folge des Brandes in Paris, der sich Mitte April ereignet hatte.