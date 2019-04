Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Wohnungsbrand in Stuttgart ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Er atmete giftiges Rauchgas ein und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Brand war am Samstagabend im siebten Stock eines Wohn- und Geschäftshauses in der Leuschnerstraße ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Warum es brannte, war in der Nacht noch unklar.