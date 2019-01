Feuer in muslimischen Gebetsräumen: Hinweise

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einem Brand in Gebetsräumen einer muslimischen Glaubensgemeinschaft in Stuttgart geht die Polizei von Brandstiftung aus. "Es gibt Hinweise, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde", sagte ein Sprecher am Donnerstag. Das Feuer war am Mittwochabend im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Bad Cannstatt ausgebrochen. Zu dieser Zeit hielt sich niemand in den Räumen auf.

Der Bürgermeister für Soziales und gesellschaftliche Integration, Werner Wölfle, bekundete der betroffenen Gemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat die Solidarität der Stadt. "Mich macht betroffen, was ich gesehen und gehört habe", sagte er nach einer Besichtigung der ausgebrannten Räume. Er hoffe, dass die Polizei schnell ermittelt, wer hinter der Tat steckt.

"Gotteshäuser verdienen besonderen Schutz", sagte Wölfe einer Mitteilung zufolge. "Und genau deswegen ist die Aufklärung der Hintergründe umso wichtiger." Vertretern der Gemeinde sicherte der Bürgermeister zu, dass die Verwaltung sich um einen Ersatz für die Gebetsräume bemühen werde.

Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha (Grüne) erklärte: "Es tut mir für die Ahmadiyya Muslim Jamaat-Gemeinde unsäglich leid, dass sie so ein wichtiges Fundament ihres Glaubens - nämlich ihren Gebetsraum - verloren hat." Er hoffe, dass die Polizei schnell Klarheit über Täter und Motiv schaffen könne. "Ein Angriff auf die Religionsfreiheit ist ein Angriff auf die gesamte Gesellschaft", fügte Lucha hinzu.

Anwohner hatten am Mittwoch die Feuerwehr alarmiert. Elf Bewohner mussten das Gebäude verlassen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von nach Schätzungen rund 100 000 Euro.