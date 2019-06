Schwerer Schaden nach Brand in Strausberger Einkaufszentrum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Strausberg (dpa/bb) - Ein schwerer Brand hat in der Nacht zum Sonntag ein Einkaufszentrum bei Strausberg (Märkisch-Oderland) in Teilen zerstört. Möglicherweise sei das Gebäude einsturzgefährdet, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagmorgen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war in der Nacht mit 170 Leuten und 45 Löschfahrzeugen im Einsatz. Die Flammen loderten meterhoch und dunkle Rauchsäulen stiegen auf. Sie waren noch aus vielen Kilometern Entfernung zu sehen. Am Morgen war das Feuer nach Polizeiangaben unter Kontrolle.

Nach ersten Ermittlungen war ein Reifenstapel in einer Autowerkstatt gegen 20.30 Uhr in Flammen aufgegangen und der Brand breitete sich auf das angrenzende Einkaufszentrum aus. Über die Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben.