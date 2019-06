Einkaufszentrum in Strausberg steht in Flammen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Strausberg (dpa/bb) - In Strausberg (Märkisch-Oderland) hat am Samstagabend ein Einkaufszentrum gebrannt. Nach ersten Ermittlungen war ein Reifenstapel einer Autowerkstatt gegen 20.30 Uhr in Flammen aufgegangen und der Brand breitete sich auf das angrenzende Einkaufszentrum aus, wie die Polizei mitteilte. Ein Großaufgebot der Feuerwehr und Polizei war den Angaben nach im Einsatz. "Das Feuer ist weitgehend unter Kontrolle", sagte ein Sprecher in der Nacht zu Sonntag. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.