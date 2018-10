Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stralsund (dpa/mv) - Für einen 34-jährigen Mann aus Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist bei einem Brand in seiner Mietwohnung jede Hilfe zu spät gekommen. Ein Notarzt konnte am Dienstagabend nur noch seinen Tod feststellen, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge verursachte er den Brand in dem Mehrfamilienhaus fahrlässig. Weitere Details zur Brandursache wurden nicht genannt. Andere Menschen wurden nicht verletzt.