Großbrand in Industriegebäude in Stolzenau

Stolzenau (dpa/lni) - In Stolzenau (Kreis Nienburg/Weser) ist laut Polizei ein Großbrand in einem Industriegebäude ausgebrochen. Die Flammen hatten sich am frühen Freitagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache in der Prägeanlage eines Unternehmens für Kunststoffbeschichtungen ausgebreitet. "Da sind etliche Feuerwehren vor Ort", sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Zunächst sei das Feuer als mittelgroßer Brand gemeldet worden, zeitnah wurden aber weitere Kräfte nachgefordert. Etwa zehn Feuerwehren waren anschließend im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen waren jedoch keine Menschen in Gefahr.