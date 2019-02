Verletzte bei Feuer in Stockstadt: Haus in Flammen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stockstadt (dpa/lhe) - Bei einem Wohnhausbrand in Stockstadt (Kreis Groß-Gerau) sind drei Menschen durch Rauchgase verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kamen sie zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Das Mehrfamilienhaus stand in der Nacht zum Mittwoch komplett in Flammen. Alle Bewohner konnten ins Freie flüchten. Um Glutnester zu bekämpfen, musste das Dach des Hinterhauses eingerissen werden. Da das Gebäude nicht mehr bewohnbar ist, kamen die Menschen in einer ehemaligen Sporthalle unter. Es entstand ein Schaden von ungefähr 100 000 Euro. Nach ersten Ermittlungen hatte jemand Essen unbeobachtet auf dem Herd stehen lassen.