Bulldogge stirbt bei Wohnungsbrand

Stockheim (dpa/lby) - Bei einem Wohnungsbrand in Oberfranken ist eine Bulldogge ums Leben gekommen. Der Hund starb an einer Rauchvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer sei am Samstag in einem Mehrfamilienhaus im Stadtgebiet Stockheim (Landkreis Kronach) in einem Kellerraum ausgebrochen, sagte ein Sprecher. Eine Nachbarin bemerkte den starken Rauch und alarmierte die Feuerwehr. Diese verhinderte, dass sich das Feuer auf das Erdgeschoss ausweitete. Zum Zeitpunkt des Brandes war außer dem Hund niemand im Haus. Die Ermittler schätzen den Sachschaden auf rund 150 000 Euro.