Feuer vernichtet Schreinerei

Steinau an der Straße (dpa/lhe) - Ein Brand in einer Schreinerei im osthessischen Steinau an der Straße hat einen Millionenschaden verursacht. In der Nacht zum Dienstag war das Feuer aus noch ungeklärter Ursache in der Werkshalle ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Die Ursache des Unglücks ist noch ungeklärt.

Der Polizei zufolge wurden neben der Produktionshalle auch Firmenfahrzeuge zerstört. Der Sachschaden wird auf mehrere Millionen Euro taxiert. "Wie hoch der Schaden tatsächlich ist, lässt sich bisher nur erahnen", sagte ein Sprecher.

Der Eigentümer der Schreinerei, der in der Nähe wohnt, hatte die Flammen um 2.00 Uhr in der Nacht entdeckt. Erst nach rund sechs Stunden gelang es den Feuerwehrleuten, den Brand zu löschen.

Die Kriminalpolizei begann am Dienstag mit den Ermittlungen zur Brandursache. Da die Nachlöscharbeiten noch nicht abgeschlossen waren, konnten aber noch nicht alle Bereiche inspizieren können.