Meppen (dpa) - Der Kampf gegen den Moorbrand auf einem Bundeswehrgelände bei Meppen ist am Sonntag fortgesetzt worden. "Die Lage ist weiter stabil und das Feuer unter Kontrolle", teilte ein Bundeswehrsprecher am Vormittag mit. Zunächst waren 1252 Einsatzkräfte dabei, weitere Feuer zu löschen. Der am Freitag vom Landkreis Emsland ausgerufene Katastrophenfall hatte noch Bestand.

Der Moorbrand schwelt seit fast drei Wochen. Er war auf dem Übungsgelände ausgebrochen, als von einem Kampfhubschrauber des Typs Tiger aus Raketen abgefeuert wurden. Am Samstag hatte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) die Region besucht, Fehler der Bundeswehr eingeräumt und sich bei den Anwohnern entschuldigt.