Starnberg (dpa/lby) - Beim Brand eines Wohnhauses im oberbayerischen Starnberg hat sich ein 35 Jahre alter Mann schwere Verletzungen zugezogen. Das Feuer war am frühen Samstagmorgen ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte fanden den 35-Jährigen bewusstlos in einem der Wohnräume und reanimierten den Mann. Er kam in ein Krankenhaus. Weitere Menschen waren laut Polizei nicht im Haus. Zur Schadenshöhe und der Brandursache konnte sie zunächst keine Angaben machen.