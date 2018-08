Feuer in Lieberoser Heide gelöscht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Butzen (dpa/bb) - Der Waldbrand in der Lieberoser Heide bei Butzen (Dahme-Spreewald) ist gelöscht. Wie ein Sprecher der Feuerwehr-Regionalleitstelle Lausitz am Donnerstagmorgen mitteilte, hatte sich die Lage bereits am Mittwochabend entspannt und der Einsatz konnte nach Restlöscharbeiten am Nachmittag abgeschlossen werden. Insgesamt sollen mit Ablösungen rund 50 Löschfahrzeuge im Einsatz gewesen sein.

Der Brand hatte die Feuerwehr seit Dienstagmorgen beschäftigt. Die Flammen vernichteten rund sieben Hektar Waldboden. Da das Gelände munitionsbelastet ist, wurde der Einsatz wegen einer Granate vorübergehend unterbrochen. Die Lieberoser Heide wurde früher als Truppenübungsplatz benutzt.

Bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen brach Feuer in der Lieberoser Heide aus. Bei zwei Großbränden Anfang Juli wurden mehr als 400 Hektar Heide und Wald zerstört.