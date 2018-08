Feuer zerstört Dachstuhl: Fünf Bewohner bleiben unverletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Spiegelberg (dpa/lsw) - Ein Feuer hat in Spiegelberg (Rems-Murr-Kreis) den Dachstuhl eines Wohnhauses zerstört und einen Schaden von rund 150 000 Euro angerichtet. Fünf Bewohner hatten die Flammen rechtzeitig bemerkt und konnten sich in Sicherheit bringen, wie ein Sprecher der Polizei in Aalen am Sonntag mitteilte. Wie es zu dem Brand am frühen Sonntagmorgen kam, ist demnach noch unklar. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar, hieß es. Die Feuerwehr war bis zum Vormittag mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.