Speyer (dpa/lrs) - Bei einem Wohnungsbrand in Speyer ist am späten Donnerstagnachmittag ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, konnten sich mehrere Bewohner des Hauses ins Freie retten. Nach dem Ende der Löscharbeiten und dem Abschluss der Messungen auf gefährliche Gase konnten sie im Laufe des Abend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Nähere Einzelheiten, mögliche Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unbekannt.