Brand mit totem 81-Jährigen in Speyer brach an Couch aus

Speyer (dpa/lrs) - Der Brand mit einem 81-jährigen Todesopfer in Speyer ist an einer Couch im Wohnzimmer ausgebrochen, warum genau ist nach wie vor unklar. Als Ursache komme ein technischer Defekt eines Mobiltelefons oder ein "unsachgemäßer Umgang mit Tabakwaren" in Betracht, teilten die Staatsanwaltschaft in Frankenthal und die Polizei in Ludwigshafen am Dienstag mit. Brandermittler der Polizei und ein von der Staatsanwaltschaft beauftragter Gutachter hatten sich am Vortag den Ort des Feuers angeschaut. Es gebe keine Hinweise, dass Dritte am Werk waren, die Ermittlungen dauerten aber noch an. Die Obduktion des Toten soll nun im Verlauf dieser Woche erfolgen.

Rettungskräfte hatten den 81-Jährigen zwar am Donnerstag vergangener Woche noch aus der Wohnung bringen können, er starb aber kurz darauf an der Einsatzstelle. Mehrere Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten sich selbst ins Freie retten können. Den entstandenen Sachschaden schätzten die Behörden nach früheren Angaben auf rund 100 000 Euro.