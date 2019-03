81-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand: Ermittlungen laufen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Speyer (dpa/lrs) - Nach einem Wohnungsbrand mit einem Toten in Speyer forschen die Behörden nach der Ursache für das Feuer. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei schalteten sich in die Ermittlungen ein, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Freitag mitteilte. Bei dem Brand am späten Donnerstagmittag war ein 81 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Rettungskräfte mit Atemschutz hätten den Mann zwar aus der Wohnung bringen können, er sei aber trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Einsatzstelle gestorben. Eine Obduktion soll die Ursache klären.

Mehrere Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich ins Freie retten. Nach den Löscharbeiten prüfte die Feuerwehr alle zugänglichen Wohnungen auf Kohlenmonoxid. Im Laufe des Abends kehrten die Bewohner wieder zurück. Die Behörden schätzen den Schaden auf rund 100 000 Euro. Die Feuerwehr war neben dem Rettungsdienst und der Polizei mit 20 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen vor Ort.

Es ist die zweite Brandtragödie in Speyer innerhalb weniger Wochen. Schon am 15. Februar war bei einem Wohnhausbrand ein Mann ums Leben gekommen. Der 49-Jährige starb demnach an einer Rauchgasvergiftung.