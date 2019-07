Einfamilienhaus bei Feuer im Kreis Rotenburg zerstört

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sottrum (dpa/lni) - In der Küche eines Einfamilienhauses in Sottrum (Kreis Rotenburg) ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen, während die Bewohner im Garten saßen. Zunächst hätten die 39 Jahre alte Mutter und ihre Kinder versucht, das Feuer selbst zu löschen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Doch selbst die mit mehr als 70 Mann angerückte Feuerwehr habe die komplette Zerstörung des Hauses nicht verhindern können. Es war in Holzständerbauweise gebaut. Der Schaden wird auf etwa 150 000 Euro geschätzt. Der zehnjährige Sohn der Familie atmete bei den Löscharbeiten Rauchgas ein und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Brandursache war zunächst unklar.