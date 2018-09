Brand in Wochenendhaus: Mann schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sottrum (dpa/lni) - In Sottrum (Kreis Rotenburg) ist ein Wochenendhaus aus Holz nach einer Explosion völlig zerstört worden. Der 63 Jahre alte Bewohner wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe das Haus im Stuckenborsteler Wochenendgebiet bereits vollständig in Flammen gestanden. Ein Übergreifen des Brandes auf Nachbargebäude und den angrenzenden Wald konnte die Feuerwehr verhindern. Die Brandursache ist noch unklar und wird untersucht.