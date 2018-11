Nach Brand in Sonneberg prüfen Ermittler mögliche Ursachen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sonneberg (dpa/th) - Nach dem Brand in einer Einrichtung für betreutes Wohnen mit 29 Verletzten in Sonneberg wollen Experten die Ursache für das Feuer ermitteln. Die Gutachter sollen gemeinsam mit der Polizei das Gebäude am Montag untersuchen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Das Feuer brach am Samstag kurz nach 23.00 Uhr im Heizungsraum aus. Zahlreiche Bewohner mussten mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet werden. Unter den 29 Verletzten sind vier Schwerverletzte. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund eine Million Euro.