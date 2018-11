27 Menschen bei Brand in Sozialeinrichtung verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sonneberg (dpa/th) - Bei einem Brand in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Sonneberg sind zahlreiche Bewohner verletzt worden. Wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte, brach am Samstag kurz nach 23.00 Uhr ein Feuer mit starker Rauchentwicklung im Heizungsraum aus. Zahlreiche Bewohner mussten mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet werden.

23 von ihnen wurden leicht verletzt, vier kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. In der Einrichtung leben insgesamt rund 40 Menschen. Durch das Feuer ist das Gebäude bis auf Weiteres unbewohnbar. Diejenigen Bewohner, die nicht in Kliniken gebracht wurden, kamen zunächst im Stadtteilzentrum unter. Der Gesamtschaden geht laut Aussage der Polizei in Richtung von einer Million Euro.