Zwei Verletzte bei Brand in Einfamilienhaus in Sondershausen

Sondershausen (dpa/th) - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) sind zwei Menschen verletzt worden. Rettungskräfte brachten die 74 Jahre alte Bewohnerin und ihren 11 Jahre alten Enkel in ein Krankenhaus, wie die Landeseinsatzzentrale in Thüringen am Samstagmorgen mitteilte. Bei beiden besteht der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr wurde am Freitagabend über den Brand informiert. Der Dachstuhl des Hauses brannte aus. Die Polizei geht davon aus, dass der 11-Jährige mit Streichhölzern auf dem Dachboden spielte und dadurch das Feuer entfachte. Der Schaden wird auf 70 000 bis 80 000 Euro geschätzt.