Technischer Defekt Ursache für Brand in Sondershausen

Sondershausen (dpa/th) - Der Brand der "Alten Post" in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) ist durch einen technischen Defekt an der elektrischen Anlage des Hauses ausgelöst worden. Das hätten die Ermittlungen eines Brandsachverständigen und von Kriminalisten ergeben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei dem Feuer in dem Wohn- und Geschäftshaus war in der Nacht zum Dienstag ein Schaden von mindestens einer Million Euro entstanden.

Sechs Menschen, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in dem denkmalgeschützten Gebäude aufhielten, konnten sich retten. Eine 21-Jährige aus Sachsen-Anhalt wurde leicht verletzt, konnte das Krankenhaus aber nach kurzem Aufenthalt noch in der Nacht wieder verlassen. Bei dem Feuer brannte der Dachstuhl des Hauses komplett aus.