Kellerbrand in Sondershausen: Neun Bewohner im Krankenhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sondershausen (dpa/th) - Bei einem Wohnhausbrand in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) sind mehrere Bewohner verletzt worden. Der Brand war am Freitagabend im Keller des Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher sagte. Vermutlich habe ein Kinderwagen Feuer gefangen. Neun Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht. Das Feuer konnte recht schnell gelöscht werden, einige Wohnungen waren danach aber unbewohnbar. Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst nichts sagen.