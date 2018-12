Feuer in der Alten Post in Sondershausen: Sperrung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sondershausen (dpa/th) - Mehr als ein Dutzend Stunden haben Feuerwehrleute gegen einen großen Brand in der Alten Post in Sondershausen gekämpft. Aus Sicherheitsgründen wurde die Fußgängerzone um das Gebäude vorerst gesperrt, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten außerdem vier Menschen aus einem Nachbarhaus ihr Zuhause verlassen. Andere Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten.

Das Feuer war am späten Montagnachmittag im Dachstuhl der Sehenswürdigkeit ausgebrochen. Ein Bewohner rief die Feuerwehr. Als die Rettungskräfte eintrafen, hätten alle das Haus bereits verlassen. Eine 21-Jährige musste mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Sie wurde aber inzwischen entlassen.

Wie lange die Löscharbeiten noch andauern sollten, war am frühen Dienstagmorgen nicht absehbar. Erkenntnisse zur Brandursache seien frühestens im Laufe des Tages zu erwarten, hieß es von der Polizei. Der Schaden am Gebäude liege bei mindestens 100 000 Euro.