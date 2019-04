Bewohner müssen Haus wegen Carport-Brand verlassen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sondershausen (dpa/th) - Wegen eines Feuers in einem Unterstand für Autos haben drei Menschen mitten in der Nacht vorsorglich ihr Wohnhaus in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) verlassen müssen. Sowohl das Carport nebenan, als auch dort abgestellte Autos fingen aus bisher unbekanntem Grund Feuer, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei dem Brand in der Nacht zu Montag sei niemand verletzt worden. Allerdings seien der Unterstand und mehrere Fahrzeuge komplett zerstört worden. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf etwa 20 000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun vor Ort nach der Brandursache.