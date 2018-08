Vier Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Solingen (dpa/lnw) – Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Solingen sind in der Nacht zum Sonntag vier Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war das Feuer im Treppenhaus aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, vier Hausbewohner erlitten jedoch durch die starke Rauchentwicklung leichte Rauchvergiftungen. Sie wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.