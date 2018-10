Ältere Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Solingen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Solingen (dpa/lnw) - Eine ältere Frau ist bei einem Feuer in ihrer Wohnung in Solingen ums Leben gekommen. Bei drei Anwohnern bestehe der Verdacht auf eine Rauchvergiftung, sagte ein Polizeisprecher am Freitag in Wuppertal. Gegen Mittag hätten Zeugen einen lauten Knall gehört, aus der Wohnung in der ersten Etage sei Rauch gequollen. Bei den Löscharbeiten habe die Feuerwehr in der Wohnung die Leiche entdeckt. Die Brandursache war vorerst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.