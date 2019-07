Tot aufgefundener Mann der Brandstiftung tatverdächtig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Söhrewald/Kassel (dpa/lhe) - Nach zwei Bränden mit einem Toten in Nordhessen geht die Polizei von Brandstiftung aus. "Die Brände wurden offensichtlich vorsätzlich gelegt", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Kassel am Mittwoch. Verantwortlich für das Feuer sei nach derzeitigem Ermittlungsstand ein tot aufgefundener Mann. Es gebe konkrete Hinweise darauf, dass sein Motiv einen familiären Hintergrund haben könnte. Details nannten die Ermittler nicht.

In der Nacht zu Mittwoch hatte es in Söhrewald-Wattenbach (Landkreis Kassel) in zwei nahe gelegenen Gebäuden gebrannt. Aus einem Mehrfamilienhaus retteten sich alle drei Bewohner, zwei Erwachsene und ein Kind, unverletzt. In dem nur wenige hundert Meter entfernten zweiten Haus entdeckten die Einsatzkräfte den Toten. Der 40-Jährige und die Familie waren laut Ermittlern nicht verwandt. Die Familie sei nicht Ziel der Tat gewesen, der mutmaßliche Brandstifter habe ihren Tod aber offenbar in Kauf genommen.

Woran der Mann starb, war zunächst unklar. "Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern gegenwärtig an", erklärte der Polizeisprecher. Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen derzeit nicht vor. Der Schaden an beiden Häusern auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.