Familie bei Brand in Mehrfamilienhaus mit Leiter gerettet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Söhrewald/Kassel (dpa/lhe) - Drei Menschen haben bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Söhrewald (Kreis Kassel) leichte Rauchgasvergiftungen erlitten. Die 33 und 31 Jahre alten Eltern und ihr zweijähriger Sohn mussten bei dem Brand am Sonntagabend über eine Leiter aus ihrer Wohnung im Obergeschoss gerettet werden, wie die Polizei in Kassel am Montag mitteilte. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Drei weitere Hausbewohner konnten sich noch selbst durch das Treppenhaus in Sicherheit bringen.

Das Feuer war im Bereich eines Kaminofens in der Küche einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gab es den Polizeiangaben zufolge ebenso wenig wie auf einen technischen Defekt. Ob Fahrlässigkeit das Feuer ausgelöst hat, wird noch weiter ermittelt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor er sich auf andere Räume ausbreitete.