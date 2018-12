Großbrand zerstört Industriegelände in Sittensen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sittensen (dpa/lni) - Bei einem Großbrand auf einem weitläufigen Industriegelände in Sittensen ist nach ersten Erkenntnissen ein Millionenschaden entstanden. Mehr als 200 Feuerwehrleute waren in der Nacht auf Dienstag in der Gemeinde auf halber Strecke zwischen Bremen und Hamburg im Einsatz. Sie konnten jedoch laut Polizeiangaben nicht verhindern, dass das Werkstattgebäude, Lager und Büroräume einer Firma für Nutzfahrzeuge und Baumaschinen fast gänzlich zerstört wurden. Der Schaden betrage nach ersten Erkenntnissen mehrere Millionen Euro. Die Polizei riet Anwohnern dazu, Fenster geschlossen zu halten, da giftige Stoffe in die Luft gelangt sein könnten.