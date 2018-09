Feuer auf Hof in Simonswald: Brandursache noch unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Simonswald (dpa/lsw) - Bei einem Gebäudebrand in Simonswald (Landkreis Emmendingen) ist ein Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich entstanden. Nach Polizeiangaben brach in der Nacht zum Dienstag aus bisher ungeklärter Ursache auf einem Hof ein Feuer aus. Die Flammen griffen von dem landwirtschaftlich genutzten Teil des Anwesens auf das Wohnhaus über. Verletzt wurde niemand, allerdings starben mehrere Hühner in den Flammen. Rund 70 Feuerwehrleute seien bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Die Polizei leitete die Ermittlungen zur Brandursache ein.