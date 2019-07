Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sehnde (dpa/lni) - Ein Brand in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt Sehnde (Region Hannover) ist glimpflich verlaufen. Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, wurde das Feuer am späten Freitagnachmittag gemeldet. Als die Feuerwehrleute eintrafen, hatten Vollzugsbeamte den Gebäudebereich bereits geräumt. Innerhalb weniger Minuten sei der Brand gelöscht worden. Mit einem Hochleistungslüfter wurde der Rauch aus dem Zellentrakt geblasen. Menschen wurden nicht verletzt.