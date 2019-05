Ursache für Brand von Zirkuswagen noch unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Seevetal (dpa/lni) - Die Ursache für das Feuer auf einem Zirkus-Abstellplatz im Kreis Harburg ist weiter unklar. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, wird noch am Brandort ermittelt. Bei dem Feuer in Seevetal waren am Donnerstag zwölf Zirkuswagen zerstört worden. Verletzt wurde niemand, der Schaden liegt bei mindestens 100 000 Euro. Anhänger und Sattelauflieger waren betroffen. Um Explosionen zu vermeiden, mussten die Feuerwehrleute Gasflaschen kühlen, die sich bei den Wohnanhängern befanden. Es handele sich um einen Zirkus, der vor allem in der Region unterwegs sei, sagte der Polizeisprecher.