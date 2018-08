Wohnblock nach Feuer unbewohnbar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Letter (dpa/lni) - Bei einem Dachstuhlbrand in einem Wohnblock in Letter in der Region Hannover ist in der Nacht zum Freitag ein hoher Schaden entstanden. Bewohner bemerkten am Abend den Brand und alarmierten die Feuerwehr. Wie das Feuer ausbrechen, konnte sei noch völlig unklar, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Die rund 15 Bewohner konnten alleine das Haus verlassen. Verletzt wurde niemand. Die Flammen und das Löschwasser beschädigten das Gebäude allerdings so stark, dass es vorerst nicht bewohnbar. Die Polizei geht von einem Sachschaden in sechsstelliger Höhe aus.