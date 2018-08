Lagerhalle in Seedorf bei Feuer zerstört

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Seedorf (dpa/lno) - Eine Lagerhalle in Seedorf (Kreis Segeberg) hat in der Nacht zu Montag Feuer gefangen - und ist trotz zügiger Löschmaßnahmen der Feuerwehr völlig ausgebrannt. Gegen halb vier in der Nacht Uhr hatte der Eigentümer den Brand bemerkt und den Notruf gewählt, teilte die Polizei am Montag mit. Die Einsatzkräfte mehrerer umliegender Gemeinden seien im Einsatz gewesen, um das Feuer zu löschen. Die Halle, zwei Fahrzeuge und diverse technische Geräte hätten jedoch nicht mehr gerettet werden können. Angaben zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst nicht machen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten vorerst an.