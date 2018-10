Feuer in Lieberoser Heide wird größer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Groß Liebitz (dpa/bb) - Das Feuer in der Lieberoser Heide hat sich nochmals ausgebreitet. Am Dienstag brannten auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Südbrandenburg bereits 15 Hektar, wie das Amt Lieberose/Oberspreewald mitteilte. Die Flammen lodern seit Sonntag. In den vergangenen Monaten hatte es in dem Gebiet immer wieder gebrannt. Die Flammen können weitgehend nur aus der Luft gelöscht werden, weil sich im Boden noch Munition befinden könnte.

Die Kosten für Löschhubschrauber führten in dem Amt zu finanziellen Engpässen. Am Montag konnte kein Löschhubschrauber mehr angefordert werden - das Amt richtete einen Hilferuf an den Landkreis Dahme-Spreewald. Eine Kreissprecherin bestätigte am Dienstag, dass der Kreis einspringe und für die Kosten aufkomme. Ein Löschhubschrauber war am Dienstag im Einsatz.