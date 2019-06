Bewohnerin gestorben: Fahrlässigkeit Ursache für Hausbrand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerinsdorf (dpa/lni) - Der Brand in einem Haus im ostfriesischen Schwerinsdorf (Kreis Leer) am vergangenen Donnerstag ist durch Fahrlässigkeit der Hausbewohnerin entstanden. Davon gehen Ermittler nach Untersuchungen und der Obduktion der 86 Jahre alten Bewohnerin aus. Sie sei in dem Feuer umgekommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag zur Todesursache mit. Nähere Angaben zur genauen Brandursache machten sie nicht. Feuerwehrleute hatten den Leichnam bei Löscharbeiten in dem Einfamilienhaus entdeckt. Das Gebäude war komplett abgebrannt.