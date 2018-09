Feuer in Büro: Flammen zerstören Haus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwelm (dpa/lnw) - Ein Brand in einem Einfamilienhaus in Schwelm (Ennepe-Ruhr-Kreis) hat am Samstag rund 100 000 Sachschaden angerichtet. Die Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Das Feuer war nach Angaben der Polizei in einem Büro im Untergeschoss ausgebrochen. Weil Fensterscheiben platzten, griffen die Flammen auf das Obergeschoss und das Dach über. Das Haus war nach dem Brand nicht mehr bewohnbar.